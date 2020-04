RTL 4 schrapt voorlopig Eigen Huis & Tuin

RTL 4 gaat vanaf september bezuinigen op programma’s in de vooravond in het weekend. Dat betekent dat de dure productie Eigen Huis & Tuin voorlopig verdwijnt van de buis en dat het dagelijkse actualiteitenprogramma Editie NL wordt doorgetrokken naar het weekend, maakte RTL donderdag bekend.

Het woon- en klusprogramma is al bijna dertig jaar elke zaterdag op de zender te zien. “Het is echter ook een duur programma om te produceren met veertig interieur- en tuinmetamorfoses per jaar. Daarom kiezen we ervoor om Editie NL vanaf september door te trekken naar de zaterdag en zondag. Dat is te doen met een beperkte investering”, aldus Directeur Content van RTL Peter van der Vorst.

Naar een nieuwe plek voor Eigen Huis & Tuin wordt nog gezocht, “in een andere vorm en een lagere frequentie”. De voorlopig laatste uitzending is op 6 juni te zien. In de zomer worden compilaties uitgezonden.