Slob: ‘Ieder kind dat niet in beeld is, is er een te veel’

“Ieder kind dat niet in beeld is, is er een te veel”, zegt minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs). Donderdag maakte de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) bekend dat op 20 procent van de scholen ongeveer vier kinderen “niet op de radar zijn”.

Slob maakt zich vooral zorgen over de eventuele onveilige thuissituatie van die onvindbare kinderen. “We moeten onverminderd doorgaan met proberen contact te zoeken en het vinden van kinderen waarmee dat nog niet is gebeurd”, zegt Slob.

Volgens de minister lagen de getallen van ontbrekende leerlingen in grote steden vorige week nog hoger. Deurbezoeken, leerplichtambtenaren, buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) en scholen worden ingezet om de kinderen te vinden.