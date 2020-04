‘Virus kan zich heel snel in verpleeghuis verspreiden’

Het coronavirus kan zich in verpleeghuizen snel verspreiden als het eenmaal binnen is. Waar het in het ene huis lukt om het virus te isoleren, werken dezelfde maatregelen in een andere locatie minder effectief. “Dit laat zien hoe verraderlijk het virus is.” Dat zegt een woordvoerster van zorginstelling Laurens in Rotterdam.

Half maart deden de verpleeghuizen in de strijd tegen het virus hun deuren dicht voor familie en ander bezoek. Desondanks melden verpleeghuizen in het land (soms) grote aantallen coronabesmettingen en ook sterfgevallen. Woensdag trok Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde (voorheen verpleeghuisartsen) aan de bel en meldde een doorlopende stijging van corona-infecties. Zo zouden er volgens eigen cijfers bijna 1800 vastgestelde coronabesmettingen in verpleeghuizen zijn. Brancheorganisatie Actiz (400 zorgorganisaties voor onder meer ouderen en chronisch zieken) zei dat beeld te herkennen.

Verpleeghuizen zien het ziekteverzuim onder personeel toenemen, onder andere door de richtlijnen van het RIVM om thuis te blijven bij klachten. Zorginstelling Florence, met 16 locaties in de regio Haaglanden, zegt nu nog voldoende beschermingsmiddelen te hebben voor de medewerkers, maar maakt zich er zorgen over of dat binnenkort nog zo is. Het verzuim bij Laurens is eveneens wat hoger op locaties waar coronabesmettingen heersen, maar dat is nog steeds op te vangen. Ook hier is nog genoeg beschermingsmateriaal, maar niet voor heel lang, zegt de woordvoerster.

Donderdag werd bekend dat minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) de inspectie onderzoek laat doen naar het hoge aantal sterfgevallen in verpleeghuis Leeuwenhoek in Rotterdam en een mogelijke link met het coronavirus. Er zijn volgens De Jonge signalen dat hier de hygiƫne niet op orde was.