Voor 181 miljoen aan niet-vergoede medicijnen verstrekt

Openbare apotheken hebben vorig jaar aan 3,6 miljoen mensen voor 181 miljoen euro aan medicijnen verstrekt die niet uit het basispakket worden vergoed maar waar wel een recept voor nodig is. Dat is 4 miljoen meer dan in 2018, meldt de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) in het vaktijdschrift Pharmaceutisch Weekblad.

De stijging heeft te maken met begin vorig jaar doorgevoerde versoberingen van het basispakket. Die betroffen met name het schrappen van de vergoedingen voor colecalciferol (vitamine D3), dat wordt gebruikt tegen botontkalking, en van tabletten met 1000 mg paracetamol.

De pil en slaap- en kalmeringsmiddelen zijn samen met bijna 97 miljoen euro nog steeds goed voor het grootste deel van het totaalbedrag van 181 miljoen. Die middelen worden al jarenlang beperkt vergoed. Zo krijgen bijna 1,3 miljoen vrouwen hun anticonceptiva niet uit het basispakket vergoed omdat ze 21 jaar of ouder zijn.

Een poging van PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen om de pil weer voor alle vrouwen vergoed te krijgen, strandde vorig jaar in de Tweede Kamer. Haar voorstel kreeg geen meerderheid.