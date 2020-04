Drie gewonden door brand woonzorgcomplex Tilburg

Drie bewoners van het woonzorgcomplex Reyshoeve aan de Gendringenlaan in Tilburg hebben verwondingen opgelopen door een grote brand. Een appartement op de bovenste verdieping brandde donderdag rond het middaguur uit.

Volgens een woordvoerster van de veiligheidsregio zijn de verwondingen niet levensbedreigend. De drie zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Door de brand moest een deel van het woonzorgcentrum worden ontruimd. De bewoners zijn naar buiten gebracht. Wanneer ze terug kunnen is nog niet duidelijk. De brandweer is bezig om het complex te ventileren. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.

Volgens de website telt Reyshoeve 162 appartementen.