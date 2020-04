CBS brengt wederom verborgen coronasterfte in kaart

Onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) brengen vrijdag om 12.00 uur een schatting naar buiten van het sterftecijfer van vorige week. De cijfers geven meer inzicht in de sterfte door Covid-19.

Het CBS brengt deze cijfers wekelijks naar buiten vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Vorige week deden de onderzoekers dat voor het eerst. Toen bleek er een discrepatie te bestaan met de cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volgens de inschatting van het CBS waren in de vierde week van maart 1200 meer mensen overleden dan gemiddeld, terwijl het RIVM 713 sterfgevallen telde als gevolg van het coronavirus.

Dit verschil ontstaat omdat het RIVM alleen meldt hoeveel positief geteste patiƫnten zijn overleden. Mensen die overlijden aan het coronavirus, maar niet zijn getest, belanden niet in deze statistieken. Het CBS daarentegen, heeft zicht op de totale oversterfte. Zo heet het als er meer mensen overlijden in een week dan gemiddeld. Met behulp van dit cijfer kan beter worden ingeschat hoeveel mensen daadwerkelijk zijn overleden aan het nieuwe coronavirus.

Vrijdagmiddag zal blijken hoe groot het verschil is tussen de cijfers van het CBS en het RIVM over week 14. Het CBS zal op basis van ongeveer 80 procent van de gegevens inschatten hoeveel mensen in die week zijn overleden. Ook publiceren de onderzoekers de definitieve cijfers over de weken daarvoor.