Kamerleden reageren voornamelijk positief op corona-akkoord EU

Partijen in de Tweede Kamer reageren over het algemeen positief op het economisch crisisplan waarover gisteren in Brussel een akkoord is bereikt. Dit plan, opgezet door de Eurogroep, zou de financiële klappen van de coronacrisis moeten opvangen.

“Voor de VVD is het belangrijk dat Nederland zich in Europa solidair, maar ook verstandig heeft getoond”, zegt Kamerlid Aukje de Vries.

Het CDA noemt het besluit een “verstandig en goed resultaat”. “Solidariteit in moeilijke tijden maar geen gezamenlijke schulduitgifte”, voegt Kamerlid Pieter Omtzigt daaraan toe.

Ook de PvdA steunt het akkoord en noemt het besluit “verstandig en onvermijdelijk”. Kamerlid Henk Nijboer is wel kritisch over de manier waarop Nederland heeft onderhandeld. Minister van Financiën Wopke “Hoekstra heeft met zijn opstelling veel schade berokkend. Het zal jaren kosten die schade te herstellen”.

De PVV vindt het besluit “waanzin”. “Dit is geen overwinning maar financiële capitulatie”, zegt partijleider Geert Wilders.

GroenLinks is blij met het besluit, maar benadrukt dat dit op de lange termijn nog niets oplost. “Het gaat niet alleen over acute hulp maar ook over herstelmaatregelen om straks uit de crisis te komen”, zegt Kamerlid Bart Snels.