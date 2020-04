Kankerspecialisten: ga naar een arts als je klachten hebt

Wie zich zorgen maakt om kanker of klachten heeft, moet vooral naar de dokter gaan. Die oproep doen verschillende kankerorganisaties omdat het aantal kankerdiagnoses sinds de uitbraak van het coronavirus met 30 procent is gedaald. Ook wordt minder vaak een beroep gedaan op een kankerspecialist. Dat is “zorgwekkend”, vinden de organisaties.

Ze hopen dat mensen niet blijven lopen met klachten, aangezien het “belangrijk is dat mogelijke signalen voor kanker niet worden gemist”. De Nederlandse Kankerregistratie zag het aantal diagnoses de afgelopen weken flink dalen, vermoedelijk omdat mensen bang zijn besmet te raken met het coronavirus tijdens een doktersbezoek. Ook de gedachte dat momenteel alleen acute zorg wordt verleend, houdt mensen bij een oncoloog weg.

En dat terwijl ziekenhuizen over genoeg capaciteit beschikken “om diagnostische tests naar kanker te doen”. Ook mensen die kanker hebben of hebben gehad, moeten niet wachten met een bezoek aan een dokter bij klachten.

De oproep wordt gedaan door KWF Kankerbestrijding, Stichting kanker.nl, de Nederlandse Federatie van Kankerpatiƫntenorganisaties (NFK), Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS).

Eerder gaven ook de Hersenstichting en de Hartstichting mensen het advies bij klachten snel contact op te nemen met een deskundige.