Meer meldingen van hartstilstand bij reanimatie-oproeporganisatie

Bij de reanimatie-oproeporganisatie HartslagNu komen dagelijks meer meldingen van een hartstilstand binnen dan voor de coronacrisis. “Normaal hebben we gemiddeld 27,3 meldingen per dag, nu zijn dat er 30,4”, aldus een woordvoerder. De laatste twee weken is het echt iedere dag hoger, zegt hij. Hoe dit komt, is nog niet te verklaren.

Het is onduidelijk of het met het coronavirus te maken heeft en met het feit dat nu, tijdens de crisis, mensen minder snel naar een dokter gaan. Dat wordt nog uitgezocht, meldt de zegsman.

De richtlijnen voor reanimatie buiten het ziekenhuis, door burgerhulpverleners en ambulancepersoneel bijvoorbeeld, zijn recent aangescherpt wegens het coronavirus. Mond-op-mondbeademing moet niet worden gegeven en afgeraden wordt het hoofd van het slachtoffer aan te raken, melden de Nederlandse Reanimatie Raad en HartslagNu.

“Voor het vaststellen van een normale ademhaling komen ‘luisteren’ en ‘voelen’ te vervallen. De hulpverlener dient de ademhaling alleen te beoordelen door te kijken”, zegt de raad, die de corona-informatie op de eigen website deze week nog eens verduidelijkte. De telefoon stond “roodgloeiend” door mensen die meer wilden weten, aldus een woordvoerder van de raad.

Bij een slachtoffer zonder de door het virus veroorzaakte ziekte Covid-19 kunnen wel borstcompressies (het door te drukken nabootsen van de pompfunctie van het hart) worden toegepast, maar bij mensen die het virus mogelijk hebben opgelopen niet. Het aansluiten van een Automatische Externe Defibrillator (AED) om het hartritme te herstellen, kan wel.

Aangeraden wordt ook het aantal hulpverleners dat zich met de reanimatie bezighoudt, tot het minimum te beperken.