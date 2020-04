Minder coronapatiënten op intensive care

Het aantal coronapatiënten op de intensive care is gedaald naar 1384. Donderdag waren het er 1417, een daling van 33. Dat maakte het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) vrijdag bekend. Steeds minder mensen hoeven naar een ic te worden verplaatst en steeds meer mensen verlaten de intensive care, aldus Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Van de patiënten liggen 1326 mensen op een intensivecareafdeling in Nederland. Dat waren er donderdag 1361. Het aantal Nederlandse ic-patiënten in Duitsland is gestegen van 56 naar 58.

Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Intensive Care, is blij met de daling: “Blijkbaar hebben de maatregelen effect. We kennen het virus niet goed en het is moeilijk te voorspellen. Deze daling hadden we ook niet voorspeld, dus ik hou wel een slag om de arm.”

Het is volgens Kuipers belangrijk om voorzichtig te blijven en de maatregelen te handhaven. “Anders wordt de daling omgezet in een forse stijging en dat kunnen we ons niet goed veroorloven.”