Nederland kampt weer met droogte: neerslagtekort loopt op

Opnieuw is een neerslagtekort ontstaan, nu sinds half maart nauwelijks regen is gevallen. Dat loopt volgens Weeronline de komende dagen op, omdat ook dan naar verwachting amper regen valt. Bovendien verdampt veel vocht door het zonnige en warme weer.

In het hele land is momenteel een neerslagtekort, het verschil tussen neerslag en verdamping, van gemiddeld circa 25 millimeter. Daarmee is 2020 tot nu toe een van de droogste jaren. Het tekort loopt de komende twee weken verder op naar zo’n 50 millimeter.

Het gebrek aan regen heeft nu al gevolgen. Doordat de bovenlaag van de grond uitgedroogd is en jonge planten ondiep wortelen, moet op veel plaatsen beregend worden. Ook ontstonden afgelopen week enkele natuurbranden door aanhoudende droogte. Vooral ondiep wortelende heide droogt snel uit en wordt daarmee snel vatbaar voor brand.

Diepgewortelde bomen hebben voorlopig geen last van droogte. Door de vele regen van afgelopen winter zijn de grondwaterstanden op veel plaatsen nog behoorlijk op peil. Wel dalen die de laatste weken erg hard en als de droogte lang aanhoudt, komen ook die bomen in de problemen.

In 2018 was sprake van een uitzonderlijk droge zomer en ook in 2019 was er sprake van een neerslagtekort, hoewel minder groot dan het jaar ervoor.