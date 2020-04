Omzet moederbedrijf EasyToys in 2019 ruim 50 procent gegroeid

EDC Retail, Europees marktleider op gebied van online erotiek, heeft afgelopen jaar een recordomzet gedraaid. Het bedrijf dat onder meer bekend is van de webshop EasyToys, verkocht in 2019 in totaal voor 33,4 miljoen euro, een stijging van zo’n 53 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Het aantal medewerkers groeide naar 200. De resultaten van het eerste kwartaal zijn ook hoopgevend. Door de coronacrisis steeg de verkoop gemiddeld met 94 procent, dagelijks komen tot 2000 meer bestellingen binnen dan op een ‘normale’ dag. Op één dag was er zelfs een groei van 162 procent.

EDC Retail verwelkomde in 2019 zo’n 250.000 nieuwe klanten. Ook het aantal herhaalbezoekers steeg. Gemiddeld besteedde men zo’n zestig euro bij de online erotiekgigant. “We zien een verschuiving van de vraag”, zegt CEO Eric Idema. “Eerst werden er voornamelijk losse toys verkocht, tegenwoordig kiest de consument voor een complete beleving. Denk aan een combinatie van lingerie, toys en een verrassingsbox en bijpassende producten uit onze drogisterij, zoals hygiëne- en massageproducten.”

Vibrators

Vibrators zijn al jaren de populairste categorie producten en dat was in 2019 ook zo. Specifiek neemt de verkoop van zogeheten luchtdrukvibrators een grote vlucht, zoals de Womanizer en Satisfyer. Daarnaast vonden de vibratie-eitjes gretig aftrek. Opvallend noemt Idema het succes van de adventskalender, waarin onder meer spannende speeltjes zijn opgenomen. “Deze stond slechts vier maanden online, maar bepaalde direct twee procent van de omzet”, aldus Idema.

Om de stijgende verkoop het hoofd te bieden zijn afgelopen jaar veertig nieuwe medewerkers aangenomen. Daarmee heeft EDC Retail zo’n tweehonderd mensen in dienst. Daar bovenop zijn tijdens drukke periodes, zoals kerst en Valentijnsdag, externe oproepkrachten aan het werk.

Coronapiek

Dat laatste is ook nu het geval. De coronacrisis zorgt voor een hausse aan bestellingen. Sinds het kabinet op 12 maart besloot dat Nederlanders zo veel mogelijk thuis moeten werken, ziet EDC Retail een toename van het aantal orders. “Hoe meer tijd verstrijkt, hoe meer verkopen en hoe harder de omzet steeg”, verduidelijkt Idema. “Elke dag komen nu 1800 tot 2000 extra bestellingen binnen. Normaal gesproken zien we in maart en april dalende bestedingen. Nu zien we een omzetgroei van gemiddeld 94 procent. Op één dag was het zelfs 162 procent. We zijn momenteel keihard bezig om alle orders te verwerken. Hiervoor wordt er 24/7 door drie ploegen non-stop gewerkt in ons magazijn in Veendam.”

Medio februari dreigde er nog een tekort aan seksspeeltjes, toen de productie in China door corona grotendeels was stilgevallen. Inmiddels is de bedrijvigheid weer op gang gekomen, en is van de gevreesde schaarste geen sprake meer.

Verschuiving

EDC Retail ziet vooral de verkoop van glijmiddelen en condooms toenemen. Waar dames in deze periode van quarantaine meer toys kopen, kiezen mannen opvallend vaak voor luxere producten voor meer stimulatie. Tevens gaat de verkoop van levensechte sekspoppen, levensgrote siliconen vrouwen, van boven de 1000 euro hard. De per app bestuurbare speeltjes (die zelfs vanaf de andere kant van de wereld zijn te bedienen) zijn over de gehele linie erg in trek.

Overigens stijgt de verkoop via de andere onderdelen van EDC Retail, zoals Pabo en het vorig jaar overgenomen Duitse erotiekconcern Beate Uhse, ook fors. Die groei zet het eerste kwartaal van dit jaar door, mede als gevolg van het coronavirus. Dit jaar verwacht EDC Retail in totaal zo’n 45 miljoen omzet te behalen.

Over EDC Retail

EDC Retail is Europees marktleider op het gebied van erotische producten. Het bedrijf, gevestigd in Veendam, voert onder meer de titel EasyToys. Met meer dan 100.000 bezoekers per dag en een aanbod van meer dan 14.000 erotische artikelen is EasyToys.nl de grootste webshop van Nederland en België. Daarnaast heeft EDC Retail meerdere andere webshops en produceert het diverse eigen merken. Het levert als groothandel wereldwijd aan andere webshops, distributeurs en retailshops. EDC Retail werd in 2007 door Eric Idema opgericht. De onderneming groeide vervolgens snel. In 2018 realiseerde EDC Retail een jaaromzet van ruim 21 miljoen euro. Medio 2019 nam EDC Retail het Duitse erotiekconcern Beate Uhse, onder meer bekend van Pabo.nl, over. Sindsdien is het Europees marktleider. EDC Retail heeft zo’n 200 medewerkers in dienst en zette in 2019 33,4 miljoen euro om.