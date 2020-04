Ruim 2,7 miljoen mensen kijken naar alternatieve versie Passion

Muziekspektakel The Passion is donderdagavond op televisie door ruim 2,7 miljoen mensen bekeken. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. De muzikale vertelling van de lijdensweg van Jezus wordt traditioneel uitgezonden op Witte Donderdag. Deze editie was aangepast vanwege de coronacrisis. Deze keer geen live-optredens in het bijzijn van tienduizenden mensen in Roermond, maar zonder publiek live vanuit het Mediapark in Hilversum afgewisseld met scènes en liedjes uit de afgelopen negen edities.

Johnny de Mol was wel zoals gepland de verteller van het paasverhaal “anno nu.” De mensen die dit jaar de hoofdrollen van respectievelijk Jezus, Maria en Judas zouden vertolken (Tim Akkerman, Trijntje Oosterhuis en Soy Kroon) deden niet mee. Ook het thema van The Passion werd voor de speciale editie aangepast van Vrijheid naar Geef mij nu je angst.

The Passion trok met die 2,7 miljoen, meer kijkers dan afgelopen jaar (2,3 miljoen) maar het was niet de best bekeken editie. Dat is nog altijd die van 2015, daar keken toen live meer dan 3,5 miljoen mensen naar. De editie 2020 leverde op social media veel positieve reacties op. Kijkers sloten zich tijdens de uitzending in groten getale aan bij een voor de gelegenheid georganiseerde virtuele processie. Aan het einde van de uitzending ‘liepen’ er bijna 20.000 mensen mee.

Deelnemers konden op een speciale website hun hoop, zorgen en angst delen door berichtjes en video’s te sturen. De boodschappen gingen bijna alleen maar over corona. Een deel daarvan werd in de uitzending voorgelezen door verslaggever Anne-Mar Zwart. De Mol legde ook veelvuldig de link naar de coronacrisis terwijl hij de kijker door het klassieke paasverhaal leidde.