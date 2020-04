Tien jaar cel voor brandstichting met fatale afloop

De rechtbank in Rotterdam heeft vrijdag een 55-jarige Rotterdammer veroordeeld tot tien jaar cel voor het stichten van een brand, die zijn 27-jarige bovenbuurman het leven kostte.

De verdachte stak op 13 april vorig jaar zijn eigen woning aan de Hilledijk in Rotterdam in brand. De bovenbuurman kon niet meer op tijd wegkomen. Hij was uit het raam geklommen, naar beneden gevallen en vervolgens aan zijn verwondingen overleden.

In de woning van de verdachte ontdekte de brandweer resten van motorbenzine en verpakkingsmaterialen. De man is tevens verdachte in een Belgische moordzaak. Volgens het OM heeft het er alle schijn van dat hij de brand heeft gesticht om zichzelf een uitweg uit die strafzaak te bieden.