Wielrenner Dumoulin: ga alleen voor het noodzakelijke naar buiten

Wielrenner Tom Dumoulin roept mensen op de komende dagen slechts voor het noodzakelijke naar buiten te gaan. Hij doet dat in een videoboodschap op Facebook van de politie Limburg.

Hij zegt daarin: “De verleiding is groot om lekker buiten te gaan fietsen en lekker de motor te pakken en lekker te gaan picknicken. Dat mag ook met 1,5 meter afstand. Het enige probleem is: als we dat allemaal gaan doen, dan is dat niet meer houdbaar. Dan kunnen we die 1,5 meter niet meer waarborgen. Dus wil ik ook absoluut vragen om toch alleen voor het noodzakelijke naar buiten te gaan”, aldus Dumoulin. “Dit weer gaat er normaal in juni ook zijn. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat we in juni in ieder geval weer naar buiten kunnen.”

Zijn boodschap sluit aan bij oproepen van autoriteiten die vanwege de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus in het hele land bestemmingen afsluiten die gewoonlijk veel mensen trekken. Soms gelden de afsluitingen alleen voor motorrijders en wielrenners, die in het vorige, zonnige weekend in te grote groepen door het land reden.

De politie Limburg roept vrijdag opnieuw mensen op niet met vrienden te gaan wielrennen. “Fiets alleen en ga fietsen waar het kan. Vermijd drukke routes of routes in afgesloten gebied”, aldus de politie.