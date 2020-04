1,6 miljoen kijkers voor Youp

Ruim 1,6 miljoen mensen hebben vrijdagavond de show ‘Met de kennis van nu’ van cabaretier Youp van ’t Hek gezien. Het programma kwam daarmee terecht op de tweede plaats van de kijkcijferlijst van Stichting Kijkonderzoek, achter het NOS Journaal van 20.00 uur. Daarnaar keken ruim 2,3 miljoen mensen.

The Voice Kids was met 1,5 miljoen kijkers goed voor de derde plaats.

De nieuwshonger was vrijdagavond vrij groot. Youp en The Voice Kids waren de enige entertainmentprogramma’s in de top tien, de overige acht waren allemaal nieuws- of actualiteitenuitzendingen.