Mannen met doorgeladen vuurwapen op Schiphol uit trein gehaald

De Koninklijke Marechaussee heeft zaterdagavond twee mannen aangehouden in een trein op Schiphol, omdat een van hen een doorgeladen vuurwapen bij zich had. Een speciaal team van de marechaussee was naar het station op Schiphol gegaan nadat er een 112-melding was binnengekomen over een persoon die een vuurwapen door laadde in een trein die onderweg was naar de luchthaven.

In de trein trof de marechaussee een man die aan het opgegeven signalement voldeed en een doorgeladen vuurwapen in zijn bezit had. Hij is samen met de man met wie hij reisde aangehouden voor verder onderzoek.

Een woordvoerder van de marechaussee kon nog niets zeggen over de identiteit van de twee mannen. Ook over wat ze mogelijk van plan waren kon hij nog geen mededelingen doen.