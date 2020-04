Meer webcamseks en livestreaming seksshows door coronacrisis

Het aanbod van webcamseks en livestreaming van seksshows vanuit de Filipijnen neemt fors toe als gevolg van de coronacrisis, die daar extra armoede veroorzaakt. Dat zegt kinderrechtenorganisatie Terre des Hommes. Nieuwe mensen melden zich voor dit werk, waar nu ook extra vraag naar is.

“Veel mensen zijn hun baan kwijtgeraakt en zoeken naar andere vormen van inkomsten. Met het toegenomen aanbod in livestreaming neemt ook de vrees voor meer seksuele uitbuiting van minderjarigen toe”, aldus Terre des Hommes, dat nog geen cijfers kan geven. “Het schooljaar is voorbij, scholieren zijn 24/7 beschikbaar voor webcamwerk.”

“Onze onderzoekers zien veel meer aanbiedingen op alle gekende fora. Werkloosheid, honger, wanhoop zijn hiervan de oorzaken. Diegenen die het aanbod faciliteren, draaien overuren door de vele families die via hun kinderen iets willen verdienen.”

De bars in de bekende sekstoeristen-bestemmingen zijn dicht, waardoor bargirls en freelancers nu online zijn. De vraag is ook gestegen doordat het uitvoeren van contactberoepen is verminderd en vermoedelijk tevens doordat veel klanten vaker thuis zitten.

Op de Filipijnen geldt al weken een zogenaamde soft lockdown, aldus Terre des Hommes, maar vanaf 16 maart gelden voor diverse regio’s en steden strengere maatregelen.

Vanuit de Filipijnen komt wereldwijd verreweg het grootste aanbod aan livestreaming van seksshows, wel 90 procent .