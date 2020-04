‘Minder druk aan de grens dan vrijdag’

Aan de grens tussen Duitsland en Nederland is het zaterdag een stuk rustiger dan vrijdag. Maar met name in Limburg melden zich toch nog steeds Duitse automobilisten die naar hun boot, camping of favoriete tuincentrum willen, aldus de Koninklijke Marechaussee.

“Het blijft bijzonder om te zien dat mensen niet nadenken over het gegeven advies en eigenwijs op pad gaan. Gisteren gaf een Duitser aan bij zijn zieke schoonvader van 84 op bezoek te gaan. Dan heb je niet helemaal door in wat voor nare tijd we zitten”, zegt een woordvoerder. “We spreken mensen aan en ontmoedigen waar nodig. Gisteren leidde zo’n gesprek vaak tot het omkeren van Duitse auto’s maar reden ook Duitsers door, ondanks het indringende advies.” Hij kon niet zeggen of er zaterdag al is bekeurd.

Vrijdag schreven handhavers in Limburg tientallen boetes uit aan Duitsers die met meer dan twee personen in de auto zaten.