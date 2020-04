Zwemscholen doen beroep op steunpakket door coronavirus

Zwemscholen verenigd in de Eerste Nederlandse Vakopleidingen voor Zwemonderwijzers (ENVOZ) vragen in een brief aan het ministerie van VWS om financiële ondersteuning vanwege de coronacrisis. Alleen al voor de bij haar aangesloten organisaties berekent het opleidingsinstituut een inkomstenverlies van 6 miljoen euro per maand.

De ENVOZ, die zo’n 450 van de 1200 zwembaden, zwemscholen en zwemverenigingen vertegenwoordigt, vreest voor organisaties financiële problemen en sluit faillissementen niet uit. Daarnaast kunnen hierdoor op de lange termijn langere wachtlijsten ontstaan bij de aanbieders van zwemlessen en komt hierdoor ook de Nederlandse zwemveiligheid in gevaar, stelt operationeel directeur Richard van den Berg.

Zwemscholen en zwemverenigingen huren veelal het zwemwater in bestaande zwembaden. Zo’n driekwart van hen komt volgens Van den Berg niet in aanmerking voor de zogeheten TOGS-regeling die het kabinet heeft ontwikkeld, omdat ze volgens de adresgegevens van de Kamer van Koophandel aan huis werken. De ENVOZ vraagt het ministerie de regeling ook voor deze partijen open te zetten.

Verder vraagt Van der Berg om een eenduidig beleid wat betreft de huur van de zwembaden. De ENVOZ pleit voor het kwijtschelden van de huur over de periode waarin de gemeentelijke of gesubsidieerde zwemaccommodaties dicht zijn.