Eerste corona-besmetting op Saba geregistreerd

Op Saba, het kleinste Caribische eiland van het Koninkrijk, is nu ook een besmetting met het coronavirus geregistreerd. De persoon is inmiddels opgenomen in een ziekenhuis op Sint Maarten. Op Saba waren tot nu toe geen besmettingen geconstateerd.

Volgens de gezaghebber van Saba heeft de besmette persoon de afgelopen weken niet gereisd. Het zou gaan om een lokale coronabesmetting. Als gevolg daarvan is er een lockdown voor veertien dagen afgekondigd op het eiland met ongeveer tweeduizend bewoners.

Op Sint Maarten liggen naast de patiƫnt uit Saba nog drie mensen in het ziekenhuis die zijn besmet met het coronavirus. Er zijn op dat eiland vijftig besmettingen geconstateerd, negen mensen zijn aan de gevolgen daarvan overleden.

Op Sint Maarten kan sinds vrijdag niet meer worden getest op corona omdat er volgens minister-president Silveria Jacobs geen testen meer zijn. Ze zei zaterdag niet te weten wanneer er weer nieuwe coronatesten binnenkomen.