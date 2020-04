Meeste mensen houden zich op paaszondag aan regels

De meeste mensen hebben zich op paaszondag aan de regels gehouden die vanwege de coronacrisis zijn afgekondigd. De veiligheidsregio’s constateerden dat de oproep om thuis of in de eigen buurt te blijven in grote mate is opgevolgd.

Dat stelt de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad van burgemeesters. “Ook zien we dat de regel om anderhalve meter afstand te houden goed wordt nageleefd.”

Bruls laat weten dat de overlast van motoren en fietsclubs aanzienlijk minder was dan vorig weekend. “En het aantal buitenlandse bezoekers aan Nederland was niet groot, ook niet in Limburg.”

Wel blijven samenscholende jongeren een punt van zorg voor de meeste veiligheidsregio’s. “Dit heeft de aandacht van de gemeentelijke handhavers en de politie.”