Rustig in de Nederlandse bossen, druk bij sommige waterplassen

Het was zondag opvallend rustig in de Nederlandse bossen. Die conclusie trekt een woordvoerder van Staatsbosbeheer op basis van een belrondje onder de boswachters. Bij sommige waterplassen was het wel druk.

“Dat het rustig in de bossen was, komt deels omdat wegen en parkeerplaatsen zijn afgesloten. Maar ook die parkeerplaatsen die wél open waren, waren vaak maar half gevuld.”

Volwassenen hielden zich in de natuur over het algemeen goed aan de anderhalve meter afstand, maar de boswachters merkten dat jongeren het lastiger vonden om zich daar aan te houden. “We hebben verschillende waarschuwingen uitgedeeld.”

De boswachters constateerden ook dat het bij sommige waterplassen best wel druk was. “Ook waren er veel bootjes op het water, bijvoorbeeld in de Biesbosch”, zegt de woordvoerder van Staatsbosbeheer.

De Gelderse gemeente Heerde besloot het Heerderstrand voor de rest van de paasdagen af te sluiten omdat het veel te druk werd. “Neem je verantwoordelijkheid! #alleensamen krijgen we corona onder controle”, twitterde de gemeente.