‘Verwen hond niet teveel tijdens coronacrisis’

Verwen uw hond niet teveel. Ook al kijkt het dier u nog zo lief aan, geef geen extra snoepjes of snacks maar houd zoveel mogelijk vast aan het ritme dat de hond was gewend voor de coronacrisis. Dat advies geeft de Dierenbescherming aan hondenbezitters die vanwege het coronavirus de hele dag hun huisdier om zich heen hebben.

Honden en baasjes zijn daar in veel gevallen erg blij mee, maar pas op voor verwennerij. Zorg voor voldoende beweging, laat het dier uit op de tijden dat het is gewend en geef het de normale hoeveelheid eten. Daardoor went de hond na de coronacrisis makkelijker aan het gewone leven, aldus de Dierenbescherming.