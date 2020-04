Alcoholverbod op Sint Maarten door stijging huiselijk geweld

Op Sint Maarten is de verkoop van alcohol tijdelijk stilgelegd om te voorkomen dat er meer huiselijk geweld plaatsvindt. Dat heeft minister-president Silveria Jacobs zondagavond (lokale tijd) aangekondigd

Op het eiland geldt een lockdown vanwege de corona-crisis, dat betekent dat de bevolking de hele dag thuis zit. Volgens haar is er de afgelopen dagen sprake van een flinke toename van meldingen van huiselijk geweld op het eiland en daarbij is vaak alcohol in het spel.

Jacobs zegt met de maatregel iedereen op het eiland te willen beschermen, in het bijzonder kinderen. Personen die gewend zijn dagelijks alcohol te drinken, raadde ze aan een andere hobby te zoeken.