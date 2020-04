Grote brand in woonboerderij in Callantsoog

In het Noord-Hollandse Callantsoog is zondagavond een grote brand uitgebroken in een woonboerderij met rieten kap aan de Abbestederweg. De drie bewoners van het huis zijn opgevangen in de buurt, meldt de veiligheidsregio. Voor zover bekend is, raakte niemand gewond.

De melding van de brand kwam rond 22.00 binnen. Volgens het Noordhollands Dagblad ontstond het vuur aan de achterkant van het gebouw en sloegen de vlammen uit het dak.

De brand veroorzaakt veel rook in de omgeving. Omwonenden is via een NL-Alert verzocht ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te schakelen.