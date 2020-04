‘Met tranen in mijn ogen moet ik mijn tulpen al weghalen’

“Ik sta hier met de tranen in mijn ogen. Dat ik nu al een einde moet maken aan de aantrekkelijkheid en de kleurschakering van mijn velden door de tulpen te ‘koppen’. Maar het kan niet anders. Ik wil niet op mijn geweten hebben dat het coronavirus wordt verspreid, doordat toeristen het kennelijk niet kunnen laten om toch naar de Bollenstreek te komen.” Dat zegt bollenkweker Simon Pennings uit Noordwijkerhout, goed voor 160 hectare bloeiende bollen.

Maandag zijn kwekers in de Bollenstreek weken eerder dan normaal begonnen met het weghalen van het groen en de bloemen van de bollen, het zogenoemde koppen. Ze hopen dat de bezoekers wegblijven als de kleurenpracht van de bollenvelden is verdwenen.

“Zaterdag moest de politie onze mooiste velden met de mooiste kleuren al afsluiten. We hadden al zo vaak gewaarschuwd, maar het hielp niks. We stuurden mensen weg en een half uur later stond het weer vol. En maar kuchen. Zondag hetzelfde. Nu is een aantal wegen afgesloten, maar er zijn nog steeds toeristen. En niet alleen Nederlanders, aan de taal te horen”, vertelt Pennings. Volgens de kweker rijdt de politie rond met megafoons om de mensen weg te sturen.

Pennings: “Het is altijd uit den boze om tussen de bloemen te gaan staan voor een foto, maar dat gebeurt elk jaar toch. Dit jaar snap ik helemaal niks van dat gedrag. Wij luisteren goed naar Rutte, maar de toeristen denken blijkbaar dat ze best kunnen komen.”