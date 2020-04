De politie heeft zondagavond 17 feestvierders bekeurd omdat ze op een dak van een woning aan het barbecueën waren.

Dat gebeurde aan de Mijnsherenlaan in Rotterdam Charlois. De politie moest nog even op zoek naar een aantal BBQ’ers want sommigen hadden zich verstopt maar uiteindelijk kreeg iedereen een bekeuring van 399 euro, zo meldt de politie.

In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus mogen mensen niet te dicht bij elkaar komen.