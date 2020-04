Pianist Louis van Dijk wordt begraven op Zorgvlied in Amsterdam

Pianist Louis van Dijk wordt op woensdag 22 april begraven op begraafplaats Zorgvlied in Amsterdam. Dat blijkt uit een rouwadvertentie die door zijn vrouw is geplaatst in NRC.

De pianist is zondag op 78-jarige leeftijd overleden. Hij overleed in het Rosa Spier Huis in Laren waar hij woonde. Hij leed aan alzheimer, maar overleed aan kanker, aldus zijn familie.

De begrafenis vindt in besloten kring plaats, zo staat in de aankondiging.

Van Dijk produceerde sinds het begin van de jaren zestig talloze albums. Hij heeft in zijn leven met een groot aantal mensen samengewerkt, onder wie Dizzy Gillespie, Gerard Cox en Mr. Pieter van Vollenhoven en Pim Jacobs. Met de laatste twee trad hij ook vaak op onder de naam Gevleugelde Vrienden.