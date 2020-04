‘Rustige en gemoedelijke sfeer in meubelboulevards en tuincentra’

Grote drukte lijkt maandag uit te blijven in de grote Nederlandse meubelboulevards, klusbedrijven en tuincentra. “Normaal gesproken hebben we op tweede paasdag een hele grote piek, nu is het in onze winkels gemoedelijk”, zegt een woordvoerder van tuincentrum Ranzijn.

Zondag was het in de filialen van Ranzijn ook niet heel druk. “Het was qua aantallen mensen redelijk verspreid over de hele afgelopen week, van maandag tot en met zaterdag.”

Bij bouwmarktketen Hornbach verloopt maandag alles ordentelijk. “De communicatie vooraf heeft bij de mensen gezorgd voor een bepaalde verwachting. Ze hebben er vrede mee. Het is één iemand de winkel uit en één iemand de winkel weer in. Het is allemaal heel goed te reguleren, zowel qua auto’s op de parkeerplaatsen als mensen in de winkels. Het is eigenlijk een hele goede sfeer, zondag ook al.”

Ook bij de vestigingen van Karwei en Gamma loopt het maandag niet storm. “Ik denk dat Nederlanders goed hebben geluisterd. Ze hebben eerder alles in huis gehaald en zijn vandaag lekker aan het klussen, denk ik”, zegt een woordvoerster. “Dit paasweekeinde was het alleen zaterdag best druk en liep het flink door.”