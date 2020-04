Staatsbosbeheer: rustig tot zeer rustig in natuurgebieden

Het is maandag “rustig tot zeer rustig” geweest in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer. Volgens een boswachter leek het op tweede paasdag wel “een gewone maandag.” Waarschijnlijk kwamen er minder bezoekers omdat het maandag een stuk kouder was dan de dagen ervoor, in combinatie met een stevige wind, aldus een woordvoerder van de dienst.

Het is in het hele paasweekeinde beduidend rustiger geweest in de bossen dan in de weekeinden daarvoor volgens Staatsbosbeheer. De dienst denkt dat dat onder andere komt omdat in de aanloop naar Pasen veel parkeerplaatsen en wegen naar populaire natuurgebieden zijn gesloten door burgemeesters.

Het was maandag wel druk met surfers bij de Brouwersdam in Zeeland. Ook op andere plekken waren relatief veel watersporters. Sommige plaatsen, zoals surfstrand Hoge Bijssel bij Nunspeet en het Heerderstrand op de Veluwe, werden daarom tijdens de paasdagen alsnog afgesloten. Ze gaan dinsdag weer open, zegt beheerder Leisurelands.