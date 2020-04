Voorzitter Veiligheidsberaad geeft Nederland een compliment

Ook Tweede Paasdag is rustig verlopen en daarom krijgt de samenleving in zijn geheel een compliment van de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad van burgemeesters: “Op sommige plekken was het dan wel wat drukker dit weekend, maar van de 17 miljoen mensen in Nederland blijft het merendeel thuis of maakt een ommetje in de buurt. Ook in de grensstreken bleef het rustig. Hopelijk houden we dit met elkaar vast!”

Bruls constateert dat bezoekers van de winkels zich aan de regels hielden, zoals de 1,5 meter afstand, en dat bijna alle winkeliers daarop waren voorbereid. “Het was hier met Pasen niet veel drukker dan de afgelopen weekenden. Zondag waren extra maatregelen in de Bollenstreek nodig, die maandag effectief bleken. Ook de samenkomsten van jongeren bleven vandaag een aandachtspunt, maar hier zien we gelukkig inmiddels een afname in. En we blijven daar streng op handhaven.”