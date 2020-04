50PLUS-leider Henk Krol wil zijn achterban vragen of hij, de omstreden partijvoorzitter Geert Dales en andere hoofdrolspelers in de nieuwe, hoogopgelopen ruzie in de partij kunnen aanblijven. Gezien de crisis in de partij moet het snel tot een ledenraadpleging komen, vindt Krol. Door het conflict hebben inmiddels vrijwel alle Kamerleden en senatoren van de partij het vertrouwen in Dales opgezegd.