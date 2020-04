CBS: aantal volledig elektrische auto’s passeert de 100.000

Voor het eerst rijden in Nederland meer dan 100.000 volledig elektrische auto’s rond. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van kentekengegevens van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

Op 1 januari van dit jaar stonden er 107.000 volledig elektrische auto’s geregistreerd, 62.000 meer dan in 2019. In vier op de vijf gevallen ging het om auto’s van de zaak. De overheid maakt elektrisch rijden namelijk aantrekkelijk voor zakelijke bestuurders door een lagere bijtelling te rekenen.

Die bijtelling bedroeg 4 procent in 2019 en is met ingang van dit jaar verhoogd naar 8 procent. De onderzoekers zien dat de verkoop van volledig elektrische auto’s piekte in december, vlak voor dit minder gunstige tarief van kracht werd. Toen werden 22.900 van zulke auto’s verkocht, meer dan in de vijf voorgaande maanden bij elkaar.

De gunstige bijtelling geldt overigens sinds begin 2019 alleen tot een catalogusprijs van 50.000 euro. Voor elke euro daarboven is de bijtelling 22 procent. Het is dus fiscaal gunstig om een volledig elektrische auto te kopen die niet duurder is dan dat bedrag. De modellen in die prijsklasse waren dan ook het populairst in 2019. Een jaar vielen de duurdere modellen nog in de smaak. Vorig jaar werd vooral de Tesla Model 3 veel verkocht, bleek eerder al uit cijfers van brancheorganisatie BOVAG.

Het CBS zag juist een daling van het aantal plug-in hybrides, auto’s die naast een elektromotor ook een brandstofmotor hebben. Daarvan reden er begin dit jaar 91.000 rond, 3 procent minder dan een jaar eerder. Op deze auto’s zijn al enkele jaren geen gunstige bijtellingsregels van toepassing.