Compensatie eigen bijdrage kinderopvang direct naar ouders

Compensatie voor de eigen bijdrage die ouders voor kinderopvang betalen, wordt straks niet meer via de kinderopvangorganisaties geregeld, maar gaat rechtstreeks naar de ouders, kondigt staatssecretaris Tamara van Ark aan.

Voor recht op de kinderopvangtoeslag betalen ouders een eigen, inkomensafhankelijke, bijdrage. Als zij die niet betalen, verliezen zij niet alleen hun recht op kinderopvangtoeslag, maar ook hun plek op de kinderopvang of bij een gastouder. Maar door de coronamaatregelen van het kabinet mogen momenteel alleen ouders in zogenoemde vitale beroepen zoals de zorg en hulpdiensten hun kinderen naar de opvang brengen.

Het kabinet had ouders opgeroepen de factuur voor de kinderopvang te blijven betalen, maar compenseert zelf de eigen bijdrage. “Zo blijven ouders kinderopvangtoeslag ontvangen en behouden ze hun plek in de kinderopvang”, aldus Van Ark.

Eerst leek het de “meest begaanbare weg” om die eigen bijdrage te compenseren via de organisaties, maar ouders en kinderopvangorganisaties geven aan dat het beter rechtstreeks kan. Het kabinet onderzoekt nu een manier om dat te doen. “Betaling via organisaties betekende naast een administratieve last een mogelijke inbreuk op de privacy van ouders”, legt de bewindsvrouw uit.