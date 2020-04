Culturele instellingen willen fonds voor corona-noodhulp

Veertien grote culturele instellingen, waaronder het Rijksmuseum en het Koninklijk Concertgebouworkest, willen dat er een fonds wordt opgezet om de culturele infrastructuur in Nederland door de coronacrisis te loodsen. In een brief aan minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) en de wethouders cultuur van de vier grote steden schrijven ze dat de culturele en financiële schade door de corona-uitbraak enorm is. Ze vrezen voor het voortbestaan van zowel de grote als de kleinere kunstinstellingen.

Daarom moet er een “robuust” fonds komen voor de problemen op zowel de korte als de langere termijn. Ook vragen de ondertekenaars tijdelijk kwijtschelding van de huur en verhoging van het percentage werktijdverkorting dat wordt vergoed via de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (NOW). In die regeling moeten freelancers ook worden meegenomen, vinden ze.

Voor de podiumkunsten wordt de 1,5 meterregel moeilijk tot onmogelijk, vooral voor de orkesten, theater- en dansgezelschappen die moeten trainen en repeteren. “De theaters en gezelschappen zullen dus laat weer kunnen opstarten. Neem dat mee in de overwegingen van compensatie”, bepleiten de veertien ondertekenaars.

“Het culturele leven zal misschien pas over een of twee jaar weer ‘normaal’ zijn en dan gaan we ervan uit dat er van alles is veranderd. Reizen zal over het algemeen lastig zijn. Internationale tournees en coproducties zijn moeilijk te realiseren. En beide leveren veel geld op. En ook het inschakelen van internationale artiesten en kunstenaars wordt lastig”, schrijven de culturele instellingen.

Ze willen graag met de minister en de wethouders om de tafel gaan zitten om de voorstellen te bespreken. De instellingen benadrukken overigens dat ze blij zijn met de steun die ze al krijgen van de overheid, zoals het doorbetalen van de subsidie en de versoepeling van de regels van de prestatienormen.

De brief is opgesteld door het Rijksmuseum, het Koninklijk Concertgebouworkest, Nationale Opera & Ballet, Internationaal Theater Amsterdam, Nederlands Dans Theater, Kunstmuseum Den Haag, Rotterdams Philharmonisch Orkest, Nederlands Philharmonisch Orkest | Nederlands Kamerorkest, Residentie Orkest, Balletorkest, Het Nationale Theater, Theater Rotterdam, Theater Utrecht en Zuiderstrandtheater Den Haag.