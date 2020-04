Dronken bestuurder botst tegen politieauto bij Gennep

Een beschonken bestuurder heeft in de nacht van maandag op dinsdag een stilstaande auto van de politie uit het Limburgse Horst aangereden. De bestuurder reed vervolgens door. Hij is later aangehouden en bleek onder invloed van alcohol te zijn.

De auto botste omstreeks 01.00 uur ’s nachts ter hoogte van de A77 bij afrit Gennep op de politiewagen die daar stond om de snelweg af te sluiten vanwege een incident in Boxmeer. De agenten moesten wegrennen om de personenauto te ontwijken.

Bij een tankstation in het naburige Beugen werd de personenauto met veel schade teruggevonden en werd de bestuurder aangehouden. Die bleek bij een alcoholcontrole de toegestane limiet ruim te hebben overschreden.