Herdenkingen op Grebbeberg en Ereveld Loenen op tv en online

De militaire herdenking op de Grebbeberg en de herdenking op het Nationaal Ereveld in Loenen op 4 mei zijn dit jaar alleen via internet of op televisie te volgen. Dat komt door alle maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Beide erevelden zijn op 4 mei gesloten om de opnames mogelijk te maken, aldus de Oorlogsgravenstichting.

De plechtigheid op de Grebbeberg in Rhenen is na de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam de grootste herdenking in Nederland. Op het militaire ereveld rusten meer dan 400 militairen die langs de Grebbelinie sneuvelden in de meidagen van 1940, aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Sinds 1946 worden er nog regelmatig militairen herbegraven die elders in Nederland in die meidagen zijn gesneuveld en die ergens anders waren begraven. Het ereveld telt nu ruim 850 graven.

Het Nationaal Ereveld in Loenen omvat bijna 4000 graven van militairen en burgers die zijn gesneuveld. Op de begraafplaats rusten militairen die in de Tweede Wereldoorlog omkwamen, maar ook onder meer verzetsstrijders en Engelandvaarders. Sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw worden in Loenen ook militairen en burgers begraven die tijdens humanitaire of vredesmissies zijn omgekomen. Er hebben geregeld herbegrafenissen plaats.

In Loenen staan zeven zogenoemde Indische Kruizen, die verwijzen naar de zeven Nederlandse erevelden op Java in voormalig Nederlands-Indiƫ. Een vrouwenkoor zingt op 4 mei muziek van het stemmenkoor dat destijds in een kamp op Sumatra werd opgericht. Er zijn daarnaast lezingen, een overdenking en jongeren leggen op elk graf een bloem. De herdenking in Loenen is tussen 13.30 en 14.30 uur rechtstreeks te volgen via Omroep Gelderland of internet.

In de dagen rond 4 mei zijn de erevelden beperkt open voor bezoek van nabestaanden, tenzij het te druk wordt op de begraafplaatsen. Dan gaan ze alsnog dicht. De Oorlogsgravenstichting adviseert bezoekers om thuis te blijven.