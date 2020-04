Jumbo doneert bijdrage Koningsontbijt aan voedselbank

Supermarkt Jumbo zet haar jaarlijkse bijdrage aan het Koningsontbijt dit jaar in voor extra donaties aan Voedselbanken Nederland. De supermarkt doneert half april honderdduizenden producten voor klanten van de voedselbanken en een cadeautje voor de circa 12.000 vrijwilligers.

Vanwege het afgelasten van de Koningsspelen gaat de verstrekking van 1,1 miljoen door Jumbo gesponsorde ontbijten voor basisschoolkinderen dit jaar niet door. In samenwerking met verschillende leveranciers heeft Jumbo nu speciale voedselpakketten op basis van het Koningsontbijt samengesteld voor de klanten van de voedselbanken, met daarin diverse soorten broodbeleg, ontbijtgranen en verantwoorde tussendoortjes.

Daarnaast steunt Jumbo de campagne #staysafeengeef van Voedselbanken Nederland. Klanten van de supermarkt kunnen de komende twee maanden hun statiegeld direct doneren aan deze actie. Deze campagne heeft als doel om minimaal 10 miljoen euro op te halen, het bedrag dat nodig is om ook tijdens de crisis in voedselhulp te kunnen voorzien. Door de uitbraak van het coronavirus is de vraag naar voedsel extra groot en komen voedselbanken voor logistieke problemen te staan.