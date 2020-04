Klaas Otto wil voormalig OM-baas en officieren horen

Klaas Otto wil voormalig hoofdofficier van justitie Charles van der Voort en vier officieren van justitie van het parket Zeeland-West-Brabant horen. Zijn advocaten hebben dinsdag bij het gerechtshof in Den Bosch gevraagd om ze onder ede te laten getuigen.

De oprichter van motorclub No Surrender denkt dat justitie het strafonderzoek tegen hem niet op een legale manier begon. Zijn advocaat suggereerde dat getuigen zouden zijn voorgelogen en geïntimideerd om beschuldigende verklaringen over Otto te krijgen.

Volgens de advocaat-generaal moeten de verzoeken worden afgewezen, omdat er al getuigen zijn geweest die over het begin van het onderzoek hebben verklaard. “We kunnen de hele wereld gaan vragen of ze iets weten over de zaak Otto.”

De voormalige motorclubbaas staat in hoger beroep terecht bij het hof in Den Bosch na een veroordeling tot zes jaar voor afpersing, zware mishandeling en het witwassen van 1,3 miljoen euro.

Het gerechtshof neemt pas volgende week vrijdag een beslissing over het horen van de getuigen. Ook komt er dan een besluit over het voorarrest van Klaas Otto. Zijn advocaten vroegen het hof Otto vrij te laten. De advocaat-generaal was daartegen. Hij verwees naar het advies dat de reclassering gaf. De plek waar Otto zou kunnen gaan werken zou niet geschikt zijn.