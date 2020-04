Meer dan 200 ‘coronaboetes’ in regio Amsterdam

In Amsterdam en omstreken zijn afgelopen weekend 212 boetes uitgedeeld aan mensen die de regels omtrent het coronavirus overtraden. De autoriteiten deelden daarnaast veel waarschuwingen uit. Op plekken waar al veel gewaarschuwd was, gingen de autoriteiten sneller over tot het opleggen van een sanctie. Waar dat was, kon de woordvoerder van burgemeester Femke Halsema niet zeggen.

Halsema had mensen nadrukkelijk opgeroepen om het paasweekend niet de deur uit te gaan. Om de veiligheidssituatie op drukke plekken zoals parken, pleinen of markten in de gaten te houden, maakte de gemeente tijdens het paasweekend gebruik van surveillancecamera’s.