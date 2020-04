Onderwijsbond: leraren bezorgd over heropening scholen

Scholen kunnen niet zomaar worden heropend, waarschuwt onderwijsbond AOb. Zo is het heel moeilijk om 1,5 meter afstand te houden op basisscholen, middelbare scholen en roc’s. Misschien moeten klassen worden opgedeeld, maar volgens AOb-voorzitter Eugenie Stolk “kan een opdeling van één klas naar drie of vier groepen fysiek bijna niet”. De bond wil dat scholen pas opengaan als alle risico’s zijn onderzocht.

Volgens de AOb is het bijvoorbeeld heel lastig om afstand te houden in een kleuterklas. Stolk: “Dertig leerlingen van 4 jaar leren om in hun elleboog te niezen en niet aan elkaar te zitten is een utopie, laat staan dat de leraar afstand kan houden.”

Misschien kunnen bepaalde groepen leerlingen straks voorrang krijgen, zegt de achterban van de AOb. Dat kan betekenen dat eerst alleen leerlingen met kans op achterstanden weer naar school mogen.

Scholen zijn sinds 16 maart dicht vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Dat geldt in elk geval tot en met de meivakantie.