Verdachte oorlogsmisdaden: sprake van persoonsverwisseling

De 74-jarige man uit Kerkrade die wordt verdacht van oorlogsmisdrijven in Afghanistan, is mogelijk slachtoffer van een persoonsverwisseling. Abdul R. was volgens het Openbaar Ministerie in de jaren tachtig commandant en hoofd politieke zaken van de Pul-e-Charki- gevangenis in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Echter, de advocaat van R. zei dinsdag in de rechtbank in Den Haag dat de zoon van R. de man heeft gevonden met wie zijn vader verwisseld zou zijn.

Zijn cliënt heeft vanaf het begin “en met klem” ontkend dat hij iets met de beschuldigingen te maken heeft. Van deze andere man is een kopie van een paspoort naar de rechtbank gestuurd en ook een filmpje waarin hij zegt dat hij destijds de commandant van de gevangenis was.

De officier van justitie gelooft niets van het verhaal van R. en zijn zoon. “Dit paspoort is pas in januari afgegeven. Een authentiek paspoort is bij wijze van spreken op iedere straathoek te verkrijgen in Afghanistan, het is een corrupt land.”

R. is in 2001 naar Nederland gekomen en heeft zich vermoedelijk onder een valse naam laten inschrijven. Hij verkreeg later ook de Nederlandse nationaliteit. Mogelijk is R. die valse naam, het OM denkt dat de verdachte eigenlijk Abdul Razaq A. heet.

In de gevangenis zijn destijds op grote schaal oorlogsmisdrijven gepleegd. Mensen werden ten onrechte gevangen gehouden en onmenselijk behandeld. Gevangenen werden geschopt en geslagen, gemarteld en geëxecuteerd.

De advocaat van R. vroeg de rechtbank zijn cliënt uit de cel te laten. De man is door zijn zwakke gezondheid doodsbang om besmet te raken met het coronavirus. “Ik kan hem niet bezoeken in de gevangenis. Dat wil hij niet.” De rechtbank vond dat, en ook de nieuwe informatie over de mogelijke persoonsverwisseling, niet zwaar genoeg wegen om hem vrij te laten uit voorarrest. Het is nog niet duidelijk wanneer de zaak verdergaat.