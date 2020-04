Zes Nederlanders onderweg terug uit Marokko

Zes Nederlanders, onder wie een baby, die door de coronapandemie waren gestrand in Marokko zijn met een Franse vlucht onderweg terug naar huis. Het gaat volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken om “acute, schrijnende gevallen met een sociaal-medische noodzaak”.

Marokko hanteert een strenge lockdown, waardoor mensen uit meerdere landen niet uit het land kunnen vertrekken. Minister Stef Blok deed vorige week een “dringend beroep” op de regering in Rabat om Nederlanders die dat willen het land te laten verlaten.

“We hopen dat de gestrande Nederlanders in Marokko, in de eerste plaats de schrijnende gevallen, snel terug naar huis kunnen”, laat het ministerie weten. “We zijn daarover in gesprek met de Marokkaanse autoriteiten.”

Naar schatting zitten er enkele duizenden Nederlanders vast in Marokko.