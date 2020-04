Aantal coronapatiënten op intensive care daalt tot onder 1300

Het aantal coronapatiënten dat op de intensive care ligt, is verder gedaald naar 1279. Dat zijn er 24 minder dan dinsdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Van de coronapatiënten liggen 1224 in Nederland en 55 in Duitsland.

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, spreekt van een “vrij stabiele daling” en hoopt dat het aantal mensen op de ic’s sneller kan dalen. Over zes tot acht weken komt Nederland dan uit op een “normale” bezetting.