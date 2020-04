Extra controles in Zuid-Limburgse heuvelland komend weekend

De Veiligheidsregio Zuid Limburg vermindert het aantal controleposten op toegangswegen naar het Limburgse heuvelland. Maar de regio waarschuwt wel dat komend weekend extra controles worden uitgevoerd bij de toegangswegen tot het heuvelland. Die moeten voorkomen dat het gebied weer volloopt met dagjesmensen.

“Dagtoeristen moeten net als het afgelopen weekend wegblijven uit het heuvelland”, aldus de veiligheidsregio. Afgelopen weekend werden de toegangswegen door marechaussee, politie en andere handhavers gecontroleerd. Wie geen dringende reden had om het heuvelland in te rijden, werd teruggestuurd. De maatregel werd genomen omdat eerder veel motoren het gebied doorkruisten.

De controles blijven tot en met dinsdag 28 april, laat de veiligheidsregio weten. De veiligheidsregio waarschuwt inwoners van het heuvelland in Nederland te blijven en niet de grens met Duitsland of Belgiƫ over te steken.