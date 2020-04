Helft ouders wil basisscholen weer open na meivakantie

De helft van de ouders van basisschoolleerlingen wil dat de scholen na de meivakantie, op maandag 4 mei, de lessen hervatten. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 1021 ouders met een kind op de basisschool dat nu digitaal onderwijs volgt.

Bijna de helft van de ouders denkt dat hun kinderen zich nu niet zo prettig voelen thuis. Ze missen hun vriendjes en de juf of meester en je echt concentreren op het digitale onderwijs vinden ze moeilijk. Nu de scholen al een maand dicht zijn vinden veel ouders het zwaar worden om te helpen bij het thuisonderwijs, zeker als ze daarbij ook nog thuis moeten werken.

Ruim een derde van de ondervraagde ouders (37 procent) wil de scholen nog langer gesloten houden uit angst voor besmetting met het virus. Zo denken zij dat het niet mogelijk is om de vereiste 1,5 meter afstand te houden in een volle schoolklas of op een schoolplein.

De ouders besteden iedere doordeweekse dag tijd aan het schoolwerk van hun kroost. Een derde maximaal een uur, een kwart is tussen de een en twee uur bezig. Vier op de tien ouders helpen hun kinderen iedere schooldag meer dan twee uur. Een vijfde van de ouders besteedt zelfs meer dan drie uur aan scholing van hun kroost.