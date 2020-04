Kabinet maakt vaart met corona-apps, 750 voorstellen binnen

Het kabinet heeft meer dan 750 voorstellen van bedrijven en deskundigen binnen voor de corona-apps die het wil laten ontwikkelen. De komende dagen gaat ‘coronaminister’ Hugo de Jonge om tafel met bedrijven, virus-experts en IT-, privacy- en veiligheidsdeskundigen. Volgende week moet er een goed voorstel liggen.

Dat zei de zorgminister in een persconferentie na crisisberaad van de regering. Dit weekeinde vroeg het kabinet bedrijven om voorstellen. Die hadden tot dinsdag de tijd om voorstellen in te dienen. Met experts wil De Jonge kijken “welke voorstellen de tests kunnen doorstaan”. Daarbij staat privacy centraal, benadrukt hij nogmaals. Onder die deskundigen is ook “een aantal critici die zich hebben gemeld”, aldus De Jonge. “Natuurlijk wordt er ruimhartig meegedacht”, zegt de bewindsman lachend over sceptici.

Vijf voorstellen worden geselecteerd. Deze moeten publiek gepresenteerd worden, “zodat iedereen mee kan denken” over de uiteindelijke selectie. Nederlanders worden dus opgeroepen mee te denken over de apps. Zo hoopt het kabinet ook draagvlak te creëren in de samenleving. De Jonge denkt volgende week meer te kunnen vertellen.

Het gaat om twee apps: één die laat zien of een gebruiker in de buurt is geweest van een andere gebruiker die besmet blijkt te zijn, en één die het vervolgens makkelijker maakt om vanuit huis contact te houden met de dokter. De minister hoopt overigens ook op “extra bijvangst” van digitale voorstellen die bijvoorbeeld kunnen helpen met de terugkeer naar het ‘normale leven’. “Je moet altijd open staan voor allerlei digitale oplossingen.”