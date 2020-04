‘Meer risico op online schade kind door pandemie’

Nu kinderen als gevolg van het coronavirus meer tijd op internet doorbrengen, maakt dat ze extra kwetsbaar voor online gevaren zoals seksuele uitbuiting, cyberpesten of blootstelling aan gewelddadig video’s, aldus kinderfonds Unicef .”We zien een enorme toename van schermtijd bij kinderen. Tegelijk hebben niet alle kinderen voldoende kennis, vaardigheden of de middelen om zich online te beschermen. Daar moeten we alert op zijn”, aldus Suzanne Laszlo, directeur Unicef Nederland.

Unicef ziet dat steeds meer gezinnen vertrouwen op digitaal leren en online-mogelijkheden om kinderen te vermaken en verbonden te houden met de wereld. Maar volgens de organisatie vergt dat ook de nodige bescherming voor kinderen. Unicef spoort regeringen, de ict-industrie, ouders en verzorgers aan “alert te zijn en maatregelen te nemen om online risico’s voor kinderen te beperken”.

Voorbeelden hiervan zijn dat ouders weten met wie hun kinderen online communiceren en duidelijke regels stellen over hoe en wanneer internet wordt gebruikt. Scholen zouden kunnen bekijken of hun veiligheidsbeleid aangepast moet worden wegens de vele thuislessen.

Unicef calculeerde dat als gevolg van het coronavirus wereldwijd meer dan 1,5 miljard kinderen en jongeren getroffen zijn door schoolsluitingen in zeker 188 landen.