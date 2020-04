Nederlanders om in de gaten te houden: initiatiefnemer Grow a Wish Fabienne Overbeek (19)

Toen Fabienne Overbeek in 5 VWO zat, mocht ze op school meedoen aan een project over Jong Ondernemen. Dat beviel zo goed, dat ze zelf iets wilde starten. Anderhalf jaar geleden heeft de eerstejaars student bedrijfskunde haar eigen bedrijf Grow a Wish opgericht, waarvoor ze zelf wenskaarten ontwerpt en laat maken van groeipapier. Zo kun je met een kaart van Grow a Wish iemand een geluksmomentje geven, beterschap of een fijne verjaardag wensen, die vervolgens uitgroeit tot onder andere een basilicumplantje, een Vergeet me nietje of zomerbloemen.

Fabienne vindt het ronduit zonde als we mooie verjaardagskaarten weggooien of in een lade bewaren. “Het begon met een oplossing bedenken voor al mijn verjaardagskaarten die ik niet wilde weggooien. Ik heb ook al die filmpjes gezien van regenwouden die gekapt worden. Papier kunnen we niet eeuwig recyclen. Dit waren allemaal triggers voor mij om op zoek te gaan naar een oplossing. Toen kwam ik uit bij groeipapier. Ik had er nog nooit van gehoord, maar dat is een concept wat al langer bestaat. Het is alleen nog vrij onbekend. In het papier zijn kleine zaadje verwerkt, waardoor je het niet weg hoeft te gooien. Je stopt het in de grond en dan groeit het uit tot een bloem of plant.”

Ze is een kaartencollectie gaan ontwerpen voor alle gelegenheden, die ze inmiddels zowel online als bij verschillende winkels verkoopt. “Een wens die je iemand op een kaart stuurt, kan dus letterlijk uitgroeien tot een geluksmomentje. Dan wordt het een basilicumplantje, een tomatenplantje of Vergeet me nietjes. Ik ben niet iemand die denkt dat geld alles is in het leven. Ik wil iets betekenen voor anderen, een sociale impact hebben. Echte geluksmomentjes creëren. Daarom heb ik net een Wensen Platform gelanceerd, zodat mensen op mijn site een bijzondere wens kunnen achterlaten. Als je een kaart hebt gekregen of gekocht, staat er op de achterkant een barcode nummer. Dit nummer kun je gebruiken op om de website een bijzondere wens in te vullen. Met een deel van de omzet van mijn wenskaarten ga ik één keer per maand kijken of ik zo’n wens in vervulling kan laten gaan.”

Waarom doe je wat je doet?

“Ik word heel blij van andere mensen gelukkig maken en dat ik iets voor ze kan betekenen. En daarnaast houd ik van uitdagingen. Ik ben altijd wel op zoek naar iets wat mij uitdaagt en waar ik van kan leren. Dat is mijn drijfveer. Ik leer veel van Grow a Wish en ik kan mensen helpen. Ik zie het als een win-win.”

Hoe ziet jouw ochtend routine eruit?

“Ik sport meestal een kwartiertje in de ochtend, gewoon thuis. Dan ben ik gelijk actief. Ik kijk op mijn telefoon, check mijn mail en de webshop of er bestellingen zijn. En ik eet altijd yoghurt met muesli. Dan ga ik of aan het werk of ik ga naar de universiteit.”

Wat houd je momenteel bezig?

“Ik denk wel de coronacrisis. Het heeft veel impact, ook op mijn bedrijf. Het is lastig qua papier. Ik heb de nieuwe collectie net binnen, maar de toestroom van nieuw papier is vrijwel gestopt. Het wordt gemaakt in Zuid Afrika. Verder ben ik bezig met ideeën bedenken voor ouderen die eenzaam zijn. Ik wil geluksmomenten voor hen creëren. Ik ga kijken of de groeikaarten naar een school kunnen en dat de kinderen een tekening erop maken. Deze kaarten kunnen dan via de thuiszorg bij ouderen bezorgd worden. Die kunnen vervolgens de kaart planten op hun balkon of achter hun raam in een potje. Dan hebben ze wat om naar uit te kijken en voor te zorgen.”

Hoe zorg je goed voor jezelf als eigen ondernemer en student?

“Door elke dag een rustmoment te pakken en stil te staan bij de dag. Ik ga dan even zitten om als het ware de dag door te lopen om te kijken wat ik gedaan heb. Ik denk dan terug aan de leuke momenten en zet alles op een rijtje in mijn hoofd. Ik maak dan ook een planning voor de volgende dag. Ik doe dit meestal voordat ik ga slapen. En sporten, daar haal ik veel energie uit.”

Welke wijze les heb je geleerd?

“Dat je moet vasthouden aan je idealen en dat je er voor moet gaan, ook als er tegenslagen zijn. Je moet vooral geen genoegen nemen met minder. Als je 18 bent en je start je eigen bedrijf, dan zijn er best veel mensen die zich afvragen: gaat het wel goedkomen? Moet je niet uitkijken? Je krijgt meer negatieve reacties dan positieve reacties. Dan moet je wel standvastig zijn en zeggen: dit is mijn plan en dit ga ik doen. Ik ga ervoor zorgen dat het goed komt. Vorige week kwam mijn collectie met kaarten binnen, waar ik keihard voor gewerkt heb. Eindelijk waren ze klaar en toen zag ik dat ze verkeerd gedrukt waren. En ze waren al later bezorgd. Dan is het wel belangrijk dat je positief blijft. Dat heb ik voornamelijk geleerd toen ik net met dit idee begon. Ik ben in 2017 Nederlands kampioen Polsstokverspringen geworden. Toen daarna het seizoen weer begon, in 2018, heb ik mijn enkel gebroken. Ik moest in het gips en kon mijn titel niet verdedigen. Toen bedacht ik me: dan ga ik iets anders doen waar ik ook gelukkig van word. Ik heb mezelf toen één keer per week op taart getrakteerd en ik had alle tijd om het idee voor Grow a Wish uit te werken. Dat vind ik mooi. Zo heb ik toch veel energie uit die periode kunnen halen.”

Wat kunnen wij van jou leren?

“Van iets negatiefs altijd iets positiefs proberen te maken. Ik kijk altijd naar kansen en hoe ik die kan benutten.”

Wat waardeer je aan jezelf?

“Mijn optimisme en vastberadenheid.”

Stel, je mag een mentor uitkiezen. Wie zou dat zijn en waarom?

“Ik heb in 2018 meegedaan aan de Young Ladies Business Academy van Elske Doets. Daar heb ik heel veel aan gehad. Als ik ergens niet uitkom, kan ik haar om advies vragen. Ik heb veel begrip voor haar. Wat mij aanspreekt aan haar is haar zelfverzekerdheid en vastberadenheid. Als ze een idee heeft, zorgt ze ervoor dat ze dit idee kan waarmaken. Ze zit in de reiswereld. Dat staat nu ook stil, maar ondanks alles gaat ze niet bij de pakken neerzitten.”

Welke quote zou je op een T-shirt laten zetten?

“Be the change you wish to see in the world”

Je mag een nieuw vak geven op school. Waar zou die les overgaan?

“Over het milieu en duurzaamheid, want dat vind ik echt van belang. Ik zou dan een les geven over de Sustainable Development Goals van de VN.”

Stel, vanavond is je laatste avondmaal. Wat zou je willen eten en met wie?

“Lasagne, dat vind ik heel erg lekker. Ik zou dan willen eten met mijn ouders, mijn beste vriendinnen en mijn broertje natuurlijk.”